Дело по «Борисполю»: суд избрал меру пресечения для президента МАУ

В пятницу, 11 сентября, Высший антикоррупционный суд избрал мерой пресечения Евгению Дыхне, бывшему руководителю «Международного аэропорта «Борисполь», сейчас возглавляющему авиакомпанию МАУ, залог в размере 5 млн 225 тыс. грн. Ранее компания МАУ попала в скандал из-за гибели на борту самолета большого количества животных.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей станице в Facebook, Дыхне подозревается в злоупотреблении служебным положением, которое причинило аэропорту более 16,5 млн гривен убытков.

До внесения залога подозреваемый обязан прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, прокурорам САП: не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детективов, прокуроров или суда, выполнять другие ограничения.

Эти обязанности действуют до 11 ноября 2020 года.

Сам Дыхне виноватым себя не считает.

«В 2015 году „Борисполь“ впервые за предыдущие три года стал прибыльным благодаря изменениям, которые мы с командой осуществили. На волне революции нам хотелось делать быстрые и качественные изменения, у нас не было времени ждать два года. И у нас получилось!» — написал он в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что авиакомпании SkyUp остановили лицензию.

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