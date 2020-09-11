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Украина

В Киевской области тысячи школьников перевели на "дистанционку" из-за коронавируса

12:16 11 сентября 2020
Карантин

После того, как в Львовской области пять школ закрыли на карантин из-за коронавируса, на аналогичные меры пошли и власти Киевской области — COVID-19 был выявлен в 59 учебных заведениях.

Как сообщают в Киевской облгосадминистрации, около восьми тысяч школьников переведены на дистанционное обучение.

«Из 7871 ученика 5613 учатся в 14 школах, которые полностью переведены на дистанционное обучение. Еще 79 отдельных классов (это 2258 учеников) в 44 учебных заведениях переведены на самоизоляцию, тогда как школы, в которых они расположены, продолжают работать», — рассказал глава Киевской ОГА Василий Володин.

По его словам, коронавирусная инфекция выявлена как у учащихся, так и у педагогов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице сразу же после начала нового учебного года школа ушла на карантин.

Фото Orna Wachman с сайта Pixabay.

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