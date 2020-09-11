Избитого Балуха ввели в медикаментозную кому, — СМИ

Врачи ввели в медикаментозную кому бывшего узника Кремля Владимира Балуха, который был зверски избит в киевском «Гидропарке».

Как сообщает УП со ссылкой на свой информированный источник в правоохранительных органах, находящегося в стабильно тяжелом состоянии Балуха пришлось ввести в медикаментозную кому.

«Правоохранители еще не имели возможности опросить Балуха, врачи ввели пострадавшего в медикаментозную кому», — говорится в сообщении.

У пострадавшего возникли проблемы с самостоятельным дыханием, ранее его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что полиция уже нашла нескольких свидетелей нападения на Балуха. Также обнаружилась украденная при нападении сумка Балуха с его личными вещами. По предварительной информации, из сумки ничего не пропало.



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