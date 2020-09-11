У «Укроборонпрома» будет новый гендиректор: Абромавичус подал в отставку

Гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написал заявление об увольнении. Ранее он уволил президента «Антонова» Александра Донца после проверки информации о «нанесении вреда национальным интересам Украины».

Как сообщает в своем Facebook заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» Мустафа Найем, заявление на увольнение Абромавичус написал еще месяц назад. Нового руководителя должен назначить президент по представлению премьер-министра.

«Скажу сразу, что мы точно не будем ставить личные предпочтения и эмоции выше интересов и репутации оборонной компании, над реформой которой вместе работали последний год. За это время мы максимально приблизили компанию к необратимости трансформации, поменяв старую прошивку на понятные и открытые методы управления — без кулуарщины, политики, коррупции и договорняков. Бессмысленная борьба за власть, восстановление нелегальных потоков и схем, разворовывание активов и возвращение к старым практикам ручного управления — и есть те красные линии, нарушение которых неприемлемо и не позволит многим из нашей команды оставаться работать в Концерне», — написал Мустафа Найем по поводу перспектив своей дальнейшей занятости в «Укроборонпроме».

Ранее были обнародованы планы по ликвидации «Укроборонпрома» и создании на его месте шести отраслевых корпораций.

Также напоминаем, резонанс вызвала информация о потере «Укроборонпромом» контракта на 15 млн долларов на поставку вооружений Пакистану. А СМИ утверждали, что за время работы Абромавичуса во главе этого концерна экспорт вооружений рухнул в три раза.

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