Украина включила Черногорию и Хорватию в список стран «красной» зоны

В пятницу, 11 сентября, Минздрав в очередной раз обновил список стран «красной» и «зеленой» зон по степени распространения коронавируса.

Из 194 государств, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, в «красную» зону были отнесены 46 стран, в которых зафиксировано повышенное число активных случаев коронавируса. Информация приведена на сайте ведомства.

Информация обновлена на основании количества активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

В то же время к «красной» зоне отнесены 46 стран, в частности, Молдова, Израиль, Испания, Черногория, Хорватия, Франция, США.

В «зеленом» списке в числе других стран, Румыния, Албания, Венгрия, Чехия, Беларусь, Турция, Греция, Египет.

Еще о 15 странах нет данных о заболеваемости COVID-19.

В Украине по состоянию на 11 сентября этот показатель составляет 88,1 активный случай на 100 тысяч населения. В перечне Минздрава Украина отнесена к «зеленой» зоне.

Напомним, на утро 11 сентября в Украине подтверждены 148 756 случаев заболевания COVID-19, из них 3076 летальных, 67 005 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3144 новых случая заражения.

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