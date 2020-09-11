На переговорах "нормандской четверки" в Берлине встретятся Ермак и Козак

В Берлине во время переговоров политсоветников стран «нормандской четверки» встретятся глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, которые постоянно контактируют по вопросам Донбасса и обмена пленными.

Как сообщили в Офисе президента, украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Андрей Ермак входит в состав делегации.

С российской стороны в переговорах участвует замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, пишет российский «Интерфакс».

Основными темами для обсуждения политическими советниками лидеров стран «нормандского формата» являются подготовка к скорейшему проведению саммита четверки и режим «тишины» на Донбассе.

Украинская делегация также будет поднимать и вопрос о возобновлении процесса обмена заложников.

Напомним, на прошлых переговорах советников лидеров стран «нормандского формата» в Берлине 3 июля Россия выдвинула Украине очередной ультиматум, потребовав представить на очередном заседании ТКГ в Минске проект изменений в Конституцию Украины об «особом статусе» Донбасса.

А в конце июля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.

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