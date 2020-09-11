Боевики доигрались: в Украине указали на серьезный прокол Путина на Донбассе

Россия, которая хочет избавиться от западных санкций и пытается доказать, что на Донбассе не военная агрессия со стороны Кремля, а гражданская война между украинцами, никогда не сможет снять с себя вину. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Резников отметил, что катастрофа малазийского «Боинга» летом 2014 года стала огромным проколом россиян. Он считает, что если бы боевики под руководством россиян сбили украинский военный или даже гражданский самолет, на это не обратили бы такого внимания.

Катастрофа получила такой резонанс, потому что погибли граждане многих государств.

«Боевики доигрались. Откуда в „гражданской“, по их словам, войне „Бук“? Точно не у шахтеров во дворе стоял и ждал своего времени. Все это прекрасно понимают», — уточнил Резников.

Резников считает, что в Кремле понимают: они не могут доказать свою непричастность к событиям на востоке Украины, где российские военные полностью управляют так называемыми 1-м и 2-м армейскими корпусами РФ. Известно, что любой приказ, который исходит от командования Южного военного округа РФ по самым засекреченным средствам связи, является достоянием разведывательного сообщества цивилизованных стран. Кроме того, уже 6 лет Кремль финансирует так называемые «республики». Это еще одно подтверждение того, что Россия — сторона конфликта на Донбассе.

Напомним, недавно центр «Миротворец» начал публиковать фотографии российских снайперов, воевавших на Донбассе.

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