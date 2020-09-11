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Украина

"Вы хотите дипломатическую войну?": инцидент с послом Украины на границе с Беларусью попал на видео

16:57 11 сентября 2020
Игорь Кизим

Инцидент с обыском на границе машины Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Беларуси Игоря Кизима попал на видео.

Видео в сеть выложил «tyt.by». «Господин, посол, в соответствии с белорусским законодательством, на нас возложена обязанность пограничного контроля, в том числе и досмотр автомобиля», — говорит пограничник.

Иван Кизим напоминает представителю белорусской погранслужбы, что дипломатический багаж не подлежит досмотру. В ответ пограничник заявляет, что и не будет этого делать и что «просто предлагает ему открыть заднюю дверь».

Украинский дипломат предупреждает пограничника, что обратиться с нотой протеста: «Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого?»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина отзывала для консультаций посла Игоря Кизима из Беларуси, но потом он вернулся в Минск.

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