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Украина

Apple по требованию СБУ удалит мобильные приложения пропагандистских росСМИ

19:59 11 сентября 2020
смартфоны

Американская компания Apple, снявшая год назад в Киеве невероятную рекламу наушников, удаляет мобильные приложения российских медиаресурсов.

Так, компания уведомила Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компания (ВГТРК) об изъятии приложений «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести FM», Вести.ру из App Store на территории Украины.

Apple также уведомила НТВ и «Россию сегодня» о требовании СБУ удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента App Store, передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».

Напомним, ранее в Украине заблокировали доступ к российским соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекса» и Mail.ru.

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