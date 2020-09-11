Эпопея с Delfi: скандальный танкер отправили на «остров погибших кораблей» (фото)

Злосчастный танкер Delfi, потерпевший крушение 22 ноября прошлого года у берегов Одессы и более девяти месяцев пролежавший в акватории городского пляжа «Дельфин», наконец-то удалось эвакуировать.

К концу дня в четверг, 10 сентября, его отбуксировали и ввели в гавань морского торгового порта Черноморск. Там аварийное судно пробудет до окончательного решения его дальнейшей судьбы.

Операция по подъему и отбуксировке обошлась в полмиллиона долларов. Такую цифру озвучил в пятницу, 11 сентября, гендиректор группы компаний Transship Андрей Иванов.

«Бюджетных средств не потрачено и копейки. Согласно договору, заключенному между Transship, в состав которой входит также компания „Краншип“, и государственным предприятием Администрация морских портов Украины (АИПУ) имеется пункт о конфиденциальности, согласно которому мы не можем разглашать стоимость контракта. Могу сказать, что суммарная цифра работ превысила стоимость контракта и составляет порядка полумиллиона долларов. Соответственно, разницу наша группа компаний покроет за свой счет», — сказал Иванов.

От также отметил, что Transship не является специализированной судоподъемной компанией, потому в проект было вовлечено большое количество специалистов отрасли: экипажи морских буксиров «Топаз Н», «Даймонд Н», «Авант», «Труженик», «Кентавр», перегружателя «Атлас-4», нефтемусоросборщиков НМС-505−12 и Sea Ant, плавкрана ПК-48.

Во время подготовительных работ водолазы обнаружили серьезные повреждения правого борта, затопленные носовые и кормовые отсеки, включая насосное отделение.

Спасатели выкачали из судна 300 тонн мусора в виде ила и песка, а также «убрали» с верхней палубы порядка 50 тонн металлических фрагментов. В итоге танкер удалось уверенно поставить на киль, транспортировать и на плаву передать в распоряжение АМПУ.

Андрей Иванов добавил, что согласно морскому законодательству, теперь именно АМПУ и компания, финансировавшая расходную часть заключенного договора («Бруклин-Киев») могут обращаться с иском в суд к владельцу танкера и требовать возмещения (компенсацию) материальных трат.

Сумму убытков, нанесенных разливами нефтепродуктов в море с аварийного бункеровщика озвучил руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

«Судно окончательно транспортировали с места аварии — из акватории пляжа „Дельфин“ около Одессы. Общая сумма убытков в результате вытекания загрязняющих веществ составляет 16,3 тысячи долларов (около 453 тыс. гривен). Эта сумма окончательная», — утверждает глава ведомства.

С такой «финансовой» оценкой категорически не согласны специалисты-экологи, они убеждены: сумма должна быть в разы большей.

Стало известно, что Delfi доставили в «знаковую точку» порта Черноморск, которую в народе называют «островом погибших кораблей». Там же находятся вытащенный на берег катер «Иволга», затонувший 17 октября 2015 года близь поселка Затока, и затем поднятый со дна (пассажиры и экипаж оказались в воде. Двадцать человек погибли, в том числе главврач Одесской городской поликлиники Олег Пивак, еще 20 были доставлены в больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести).

Рядом с ним — баржа, транспортировавшая огромную партию контрабандных сигарет, ее тащил буксир «Параллель», который в ноябре 2019-го потерпел бедствие неподалеку от морского торгового порта «Южный» и также «нашел пристанище» у пирса пляжа «Дельфин».

Вот и Delfi планируют вытащить на этот «чудо-остров», где для танкера уже готовят специальную «постель». Для этого задействуют мощные плавкраны и тяжелую военную технику. Она выравнивает участок берега, куда вытащат судно.

Как сообщили в 28-й механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода, данная операция очень непростая, требует точных и неторопливых действий.

«Военная техника — универсальна, ее можно использовать не только по прямому назначению, а и в „мирной жизни“. К нам обратились за помощью и мы, безусловно, ее окажем. На данный момент мы уже на завершающем этапе операции», — уточнили в бригаде.

К операции привлечены, в частности, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины и два тягача.

Пока будут идти судебные разбирательства и взыскание расходов на судоподъемно-эвакуационную операцию, Delfi будет находиться на печально известном «острове погибших кораблей».

Тем временем скандальный танкер передал еще один «привет» одесситам: вытекающие нефтепродукты достигли пляжа.

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