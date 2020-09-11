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Украина

"Слуги народа" через Раду попытаются запретить в Украине ночную торговлю алкоголем и сигаретами

22:54 11 сентября 2020
в магазине

Во фракции «Слуга народа» подготовили законопроект о запрете продаж в ночное время алкоголя и сигарет. Ранее в президентской фракции предлагали отменить правовые нормы, предусматривающие ответственность за самогоноварение.

Инициатором выступил народный депутат Евгений Шевченко. Документ зарегистрирован на сайте парламента.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на сохранение здоровья и обеспечение полноценной жизни людей.

В нем предложено установить время с 22:00 до 10:00, когда будет действовать запрет на продажу спиртного и табака, сообщает Telegram-канал «Украина 24/7».

Напомним, во время жесткого карантина в некоторых городах Украины местные власти ограничивали продажу алкоголя в магазинах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на оккупированном Донбассе так называемые «власти» подняли цены на алкогольные напитки и табачные изделия.

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