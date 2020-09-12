Кравчук объяснил, почему Украина вынуждена вести переговоры с боевиками ОРДЛО

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, заявивший о невозможности выполнения Минских соглашений, также не видит перспектив силового решения проблем, скопившихся на Донбассе.

Свои соображения он высказал в ходе ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Или мы будем общаться и находить решения, или мы скажем „нет“. И тогда есть другой путь — только силовой путь, путем применения оружия. Я считаю, что Украина этим путем идти не может, так как этот путь очень сложный, и он не приведет сегодня к успеху», — отметил Кравчук.

Более приемлемым первый президент считает ведение переговоров между украинской стороной и боевиками ОРДЛО — но только теми, «у кого руки не в крови». Главное при этом, уверен Кравчук, — не подписывать документы, которые могут нанести вред Украине.

«Моя позиция заключается в том: мы можем общаться с людьми, у которых руки не в крови. Но главное — не подписывать документов, которые могут повредить Украине. Если мы такую формулу примем за основу, то это значит, что без общения нельзя решать любые вопросы движения вперед к миру, но документы не подписывать, потому что они могут нанести вред государству», — сказал Кравчук.

Кравчук добавил, что ОБСЕ на условиях украинской стороны согласилась предоставить представителя для совместной инспекции позиций ВСУ у н.п. Шумы в рамках одноразового действия.

«Мы не возражаем (против совместного патрулирования) при одном условии, если там будет представитель ОБСЕ. В ОБСЕ с нами согласились и сказали, что такого представителя предоставят в рамках исключения, как единовременное действие, которое в будущем не будет повторяться», — пояснил он.

Но к этому вопросу можно будет вернуться только после того, когда подкомиссия ТКГ по безопасности проведет консультации, отметил первый президент Украины.

Он пояснил, что российская сторона обвинила Украину в том, что во время режима тишины ВСУ якобы вели инженерные укрепления на позициях. Кравчук подчеркнул, что ОБСЕ не не была согласна с версией РФ.

Напомним, что 9 сентября на срочном заседании Трехсторонней контактной группы Украина согласилась проинспектировать вместе с представителями координатора от ОБСЕ участок позиций Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы, Донецкая область. При этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что решение провести инспекцию позиций ВСУ у н.п. Шумы на Донбассе было принято на переговорах ТКГ по «доброй воли Украины» в подтверждение полного соблюдения перемирия украинскими военными. В свою очередь, в Офисе президента поясняли, что украинская сторона согласилась на инспекцию, чтобы опровергнуть фейки оккупантов и не допустить новых провокаций.

В то же время, как писали «ФАКТЫ», другой участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, считает, что согласившись на совместное «инспектирование» своих позиций боевиками, Украина пошла на серьезные уступки террористам, чем они не преминули воспользоваться, выдвинув новые требования.

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