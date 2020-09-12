"Украина ничего не обещала": Резников пояснил ситуацию с местными выборами на Донбассе

На переговорах политических советников «нормандской четверки» в Берлине, где была достигнута договоренность о продлении режима тишины, украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной рады о проведении местных выборов.

Однако в парламенте действительно зарегистрирована инициатива, содержащая коррективы к постановлению.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в Берлине, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

По словам Резникова, было бы некорректно во время встречи политических советников обсуждать вмешательство в суверенитет украинского парламента.

«Никто не брал на себя обсуждать компетенции украинского парламента или вмешиваться в его суверенитет», — подчеркнул он.

Однако, по его словам, в парламенте в конце июля было зарегистрировано предложение по корректировке постановления о местных выборах, о чем были проинформированы представители России.

«Они проинформированы, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией. Эта инициатива, если я не ошибаюсь, была предложена после начала режима прекращения огня, ее можно проверить на сайте ВР. Ни Козак, ни другие политические советники не собираются вмешиваться в суверенитет парламента», — добавил Резников.

Напомним, после переговоров советников «нормандской четверки» представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.

В то же время первый замглавы фракции Александр Корниенко заявил в конце августа, что в Верховной раде пока не намерены вносить изменения в постановление о проведении местных выборов в Украине 25 октября. Согласно этому документу, выборы не могут пройти на оккупированных территориях Донбасса.

Напомним, что в интервью нашему изданию Резников заявил, что президент Зеленский в Париже в присутствии Меркель и Макрона сказал Путину: «Мы никогда не будем вносить особый статус в Конституцию Украины. Даже не будем пробовать ставить это на голосование в парламенте».

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