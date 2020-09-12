"Бердянску" вернули жизнь: стало известно о судьбе захваченного РФ украинского бронекатера (фото)

Захваченный у берегов Крыма в 2018 году военный катер «Бердянск» спустили на воду после ремонта простреленного корпуса.

Об этом говорится в сообщении на странице госконцерна «Укроборонпром» в Facebook.

Отмечается, что поврежденные участки корпуса украинского военного катера решили вырезать и передать Национальный военно-исторический музей Украины.

«Специалисты Николаевского судостроительного завода продолжают восстанавливать внутреннее помещение, корабельные системы и устройства. По плану ремонт „Бердянска“ будет завершен в ноябре», — сказано в сообщении.

Напомним, что катера Военно-морских сил Украины «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» были захвачены ФСБ России у берегов Крыма во время перехода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года. Через год, в ноябре 2019 года, Россия вернула Украине военные корабли.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко после возвращения судов из Крыма сказал, что на захваченных кораблях сняли даже унитазы и розетки. ​

Помимо «Бердянска» в мае 2020 года на Николаевском судостроительном заводе возобновили боеспособность малого бронированного артиллерийского катера «Никополь».

Третий из кораблей, буксир «Яны Капу», который во время захвата русскими потерпел тарана, а при содержании так же был разукомплектованный, после полугодового частичного ремонта в Очакове вернулся в мае своим ходом к месту своей дислокации в Одессе в ожидании продолжения ремонта. Торги на тендере на осуществление докового ремонта буксира назначены на 13 октября, дата завершения ожидаемого ремонта неизвестна.

Ранее планировалось, что все три захваченные корабли смогут выйти в море «до начала лета» 2020 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после захвата путинскими военными украинских кораблей наша страна начала активно пополнять свой флот новыми кораблями, а страны НАТО оказывают теперь Украине поддержку в создании своей морской инфраструктуры.

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