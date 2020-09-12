Три уровня: в МИД приоткрыли "гостайну" о Стратегии деоккупации Крыма

Несмотря на то, что пресловутая Стратегия деоккупации Крыма является, по словам премьера Шмыгаля, «государственной тайной», в Министерстве иностранных дел решили приоткрыть завесу над этим документом.

Сделала это в интервью в интервью LB.ua замглавы МИД Эмине Джеппар.

По ее словам, Стратегия деоккупации Крыма пока что действительно остается внутренним и непубличным инструментом, который не охватывает все направления государственной политики, но определяет принципы работы платформы возвращению полуострова. Ее цель — задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях.

«Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно, мы предлагаем его проведение в символический для Украины день — 26 февраля — день сопротивления Крыма российской оккупации», — сказала Джеппар.

Она добавила, что второй уровень будет проводиться по линии министров иностранных дел и министров обороны.

«Почему обороны, потому что мы будем делать акцент на том, говоря об оккупации Крыма, речь идет не только о систематическом нарушении прав человека, о котором мы не будем забывать, но и о милитаризации полуострова и угроза безопасности не только Украины, но и всего региона. Мы видим аппетиты Российской федерации — это и Ближний Восток, и Северная Африка. Для них Крым — это плацдарм для военных», — пояснила первый замглавы МИД.

Следующим уровнем являются межпарламентские связи, работа с главами парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО и работа с депутатами. Также МИД планирует в ноябре провести конференцию по безопасности. Впрочем, Джеппар не исключает ее переноса из-за COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что некоторые другие детали стратегии раньше открыли в рабочей группе экспертов, созданной при президенте Владимире Зеленском. В частности, указывалось, что после деоккупации Донбасса и Крыма абсолютное большинство жителей оккупированных территорий не понесет наказания.

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