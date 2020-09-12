Рада таки обсудит судьбу выборов на Донбассе: представитель Украины в ТКГ подтвердил слова Козака

Несмотря на заявление главы украинской делегации в Берлине, вице-премьер-министра Алексея Резникова о том, что украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной рады о невозможности проведения местных выборов на Донбассе, такое обещание все же прозвучало.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин.

«В ходе встречи политических советников лидеров стран „Нормандской четверки“ в Париже 11 сентября украинская делегация отметила возможность внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов», — сказано в сообщении.

Также агентство цитирует высказывание Костина о том, что «на встрече было отмечено, что на рассмотрении украинского парламента находится проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию п. 4. в отношении которого столько шумных спекуляций. Предложенная редакция полностью соответствует Минскому комплексу мер».

Напомним, что по результатам переговоров советников стран «нормандской четверки» 11 сентября представитель России, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Украина согласилась изменить постановление о местных выборах, которое Рада приняла 15 июля. Как именно, он не уточнил. Украинская сторона, в том числе Офис президента о таких договоренностях не сообщила.

Слова же Костина подтверждают, что они все же есть. Согласно его информации, речь идет об изменениях, которые предусматривает постановление, внесенное в Раду 28 июля депутатом Александр Качурой.

Как известно, принятое ранее Радой постановление о местных выборах предусматривает, что местные выборы на оккупированных территориях могут пройти только после прекращения оккупации, вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины и восстановления контроля над границей.

В предложениях же Качуры эти пункты отсутствуют, пишет «Громадське». Но есть слова о том, что местные выборы на оккупированных территориях можно будет провести при условии полного разоружения, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И если Украина согласится на них, то, по существу, откажется от контроля за границей и не будет настаивать на выводе оккупационных войск, что сделает выборы очень похожими на пресловутый путинский «референдум» в Крыму.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию военный эксперт Николай Белесков заявил о том, что Путин готов мириться с санкциями, но не готов уйти с Донбасса, поэтому мир на Донбассе, каким его бы хотели видеть украинцы, наступит не скоро. Но полное прекращение огня вследствие замораживания конфликта, вполне возможно в ближайшее время.

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