Агитацию на местных выборах могут запретить: стало известно о существенной ошибке законодателей

Агитационная кампания на местных выборах, назначенных на 25 октября, может сорваться, так как законодатели допустили ошибку в Избирательном кодексе, перепутав прожиточный минимум с необлагаемым минимумом, вследствие чего политикам запрещено тратить на агитацию больше чем одну гривну.

Об этом заявили на брифинге представители Комитета избирателей Украины (КИУ), передает «Укринформ».

По их словам, 15 сентября в Украине появятся первые официальные кандидаты на местных выборах, которые не смогут вести полноценную агитационную кампанию. Им это не позволит сделать нынешняя редакция Избирательного Кодекса. Так, в части 6 статьи 57 прописано, что стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% необлагаемого минимума доходов граждан. Необлагаемый минимум сейчас составляет 17 гривен. 6% от него — это 1 грн 2 коп.

В КИУ предполагают, что законодатель просто перепутал необлагаемый минимум и прожиточный минимум, который составляет 2189 грн.

Поэтому под запреты попадут плакаты, открытки, календари, блокноты, ручки, зажигалки, спички, бейджи, USB-флешки, футболки, зонтики и шарфы.

«Таким образом, после официальной регистрации кандидат не сможет заплатить за открытку, плакат, блокнот, ручку, любую другую форму ведения агитации сумму большую чем 1 грн 02 коп.», — отметили в комитете.

Если законодательство не будет изменено, то политики или не смогут проводить агитацию, или же перенесут свою кампанию в «тень», когда агитировать за счет различных благотворительных фондов, которые юридически не будут иметь никакого отношения к кандидату.

К примеру, кандидат не сможет раздать листовки с программой партии и справочной информацией, потому что они дороже одной гривну и закон будет расценивать это как форму подкупа.

В КИУ призывают парламент уже на следующей сессионной неделе принять технические изменения в Избирательный кодекс и исправить ошибку.

Кроме того, в КИУ считают, что после исправления этой ошибки парламентариям стоит также параллельно убрать из перечня агитации шарфы, зонтики, или USB-флешки, потому что они могут становиться формой подкупа.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что одним из сложных моментов на предстоящих местных выборах станет проведение их на части территории Донбасса.

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