С начала оккупации Крыма Российской Федерацией в 2014 году на материковую Украину выехало более 40 тысяч вынужденных переселенцев из Автономной Республики Крым и Севастополя. В то же время часть граждан нашей страны с оккупированного Донбасса направились на захваченный путинцами полуостров.

Об этом пишет «Крым.Реалии».

При этом, по наблюдениям крымского активиста Павла Степанченко, многие переехавшие в Крым граждане Украины возвращаются домой.

По его словам, их всех можно разделить на две группы. Первые — желаемые для власти, те, которые могут себе позволить жить на широкую ногу и сами способны обустроить себе достойный «русский мир», такие персонажи, как нардеп и экс-спикер парламента «Новороссии» Олег Царев, экс-министр обороны Украины Павел Лебедев.

Но в подавляющем большинстве это вынужденные переселенцы, в том числе те, у кого родственники живут на территории Крыма.

«Для власти они даже не мигранты — им не выдаются пособия, детей в садик или школы практически нереально устроить, так как детки жителей Крыма стоят в очереди в сады, с работой так же непросто, а если удается устроиться, то работодатель повесит больше обязанностей, зная их безвыходное положение», — отмечает Павел.

Говорить о помощи крымской власти с жильем вообще смешно. Таким образом, переселенцы вынуждены вернуться на свою родину и переоценить взгляды по вопросу гостеприимства «русского мира», — рассказал активист.

Крымский активист, атаман Сергей Акимов подтверждает эту информацию. По его словам, многие переселенцы не задержались в Крыму.

«Лично я таких не знаю, чтобы люди из [материковой] Украины, подконтрольной ее властям территории, переехали жить в Крым. В 2014 году было большое количество так называемых беженцев из Донецка и Луганска, но уже в 2015 году этот поток прекратился, а большинство из тех, которые переехали в 2014 году в Крым, переехали в другие регионы России или вернулись домой. Все те, которых я знал, а их немало, все говорили, что больше не могут жить в Крыму и лучше будут жить у себя дома, даже несмотря на военные действия», — рассказал активист.

В свою очередь, крымский бизнесмен Олег Зубков в комментарии Крым. Реалии также отметил, что не знает людей, переехавших в Крым с подконтрольной Украине территории, но знает многих уехавших туда из Крыма.

По словам крымской активистки Натальи Кириченко, в Крыму созданы все условия, чтобы «выдавливать» переехавших на полуостров жителей материковой Украины.

«Созданы все условия, чтобы люди с [материковой] Украины не оставались жить в Крыму. Либо получай паспорт России, либо ни работы, ни собственного жилья. С марта 2021 года иностранцы теряют право владеть землей и недвижимостью в Крыму. Устроиться на работу с патентом тоже сложно. ФМС — это отдельный вопрос: миграционный учет, штрафы и требования… Я некоторые моменты не могу озвучить публично. Это может принести вред людям. Скажу одно: негражданам России в Крыму сложно», — сообщила активистка.

В свою очередь, предатель Украины, «спикер» подконтрольного Кремлю «парламента» Крыма Владимир Константинов ранее сообщал, что Крым после аннексии принял на постоянное место жительства около 170 тысяч человек, в том числе 50 тысяч жителей материковой Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно указу президента РФ Владимира Путина почти на всей территории оккупированного Крыма вводится запрет на владение землей всем, кроме россиян и российских компаний. Всем не подпадающим под это определение придется в течение года продать землю.

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