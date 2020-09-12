27.78 / 27.99 32.68 / 33.13
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Скандал с прослушкой Михаила Ткача получил продолжение: журналист рассказал о новом инциденте

7:11 12 сентября 2020
сорванные пломбы

Журналист Михаил Ткач, в квартире которого были выявлены следы возможной прослушки, ночью 12 сентября снова обнаружил интерес к своему жилищу.

Ткач сообщил в Facebook, что вернулся домой с работы около двух ночи я. Стоя на кухне у окна, услышал у себя над головой шум на чердаке. Приехавшая на вызов полиция, обнаружила сорванные «пломбы» в одном из подъездов и сейчас осматривает чердак.

При этом все люки на чердак были опечатаны скотчем в рамках уголовного производства.

Напомним, следы возможной прослушки в квартире Ткача были выявлены еще 8 августа. Самого «жучка» не обнаружили, были найдены только пробуренные отверстия в потолке. По мнению экспертов, аппаратуру могли убрать, или ее еще не успели поставить. Возможно, это было своего рода предупреждение.

А в ночь на 17 августа неизвестные сожгли автомобиль Kia Cerato, принадлежащий редакции программы «Схемы». Ткач напомнил, что именно этот автомобиль журналисты использовали при работе над последними громкими сюжетами, касающимися действующей власти.

92

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Задержание в Киеве

Ночная погоня в Киеве: возле метро "Дарница" неизвестный похитил девушку

Разочарование

"Даже не мигранты": активисты объяснили, почему переехавших в Крым украинцев постигло разочарование

Настя Ковалева

В Запорожье суд вынес приговор ревнивцу, который сжег свою невесту

Свадебное фото Беатрис и Эдоардо

Внучка королевы Елизаветы принцесса Беатрис беременна — СМИ (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер