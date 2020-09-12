Скандал с прослушкой Михаила Ткача получил продолжение: журналист рассказал о новом инциденте

Журналист Михаил Ткач, в квартире которого были выявлены следы возможной прослушки, ночью 12 сентября снова обнаружил интерес к своему жилищу.

Ткач сообщил в Facebook, что вернулся домой с работы около двух ночи я. Стоя на кухне у окна, услышал у себя над головой шум на чердаке. Приехавшая на вызов полиция, обнаружила сорванные «пломбы» в одном из подъездов и сейчас осматривает чердак.

При этом все люки на чердак были опечатаны скотчем в рамках уголовного производства.

Напомним, следы возможной прослушки в квартире Ткача были выявлены еще 8 августа. Самого «жучка» не обнаружили, были найдены только пробуренные отверстия в потолке. По мнению экспертов, аппаратуру могли убрать, или ее еще не успели поставить. Возможно, это было своего рода предупреждение.

А в ночь на 17 августа неизвестные сожгли автомобиль Kia Cerato, принадлежащий редакции программы «Схемы». Ткач напомнил, что именно этот автомобиль журналисты использовали при работе над последними громкими сюжетами, касающимися действующей власти.

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