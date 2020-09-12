Ермак прокомментировал переговоры а Минске, однако в Украине результаты вызвали негодование

Главным итогом семичасовой встречи в Берлине политсоветников стран «нормандского формата» стала договоренность о продлении режима «тишины» на Донбассе. Об этом журналистам сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Вместе с тем, как стало известно, украинская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Резниковым согласилась выполнить требование Кремля о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах. Хотя сам Резников сказал, что «Украина ничего не обещала, а только проинформировала».

О «разных» итогах берлинских переговоров в Facebook пишет корреспондент LIGA.net Петр Шуклинов.

Он отметил, что сам Ермак на брифинге об этом не сказал, а представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин сообщил, что на встрече было сказано о том, что в Верховной Раде «находится проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию п. 4, по которой столько громких спекуляций. Предложенная редакция полностью соответствует Минскому комплексу мер».

Спорным пунктом на переговорах стал пункт о проведении местных выборов на Донбассе. Кремль и «власти» ОРДЛО требовали убрать пункт из постановления Рады о том, что выборы в Донецке и Луганске не будут проводиться до деоккупации и передачи границы под контроль Украины.

«То есть по пунктам: сначала приняли постановление в таком виде, получили по зубам на встрече с террористами, внесли предложение в Раду изменить постановление, добились встречи советников „нормандии“. „Проинформировали“ там об этом Москву и назвали изменения соответствующими договоренностям, возвращаются домой», — пишет Шуклинов.

Журналист Валерий Калныш пишет, что замглавы администрации Путина Дмитрий Козак прямо заявил, что Украина пересмотрит вопрос проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса и цитирует его слова: «Договорились о том, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления, корректирующего то постановление, которое было принято 15 июля».

Калныш также отмечает, что тема обмена пленными, о которой много разговоров велось в последнее время, также была провалена.

Напомним, первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил в конце августа, что в парламенте пока не намерены вносить изменения в постановление о проведении местных выборов в Украине 25 октября. Согласно этому документу, выборы не могут пройти на оккупированных территориях Донбасса.

В интервью «ФАКТАМ» Резников также заявил, что президент Зеленский в Париже в присутствии Меркель и Макрона сказал Путину: «Мы никогда не будем вносить особый статус в Конституцию Украины. Даже не будем пробовать ставить это на голосование в парламенте».

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