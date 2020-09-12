В Минздраве заговорили о пересмотре ограничений для "красных" зон карантина

В Украине могут внести изменения в перечень ограничений, которые действуют для «красной» и «оранжевой» зон карантина.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, совместно с мэрами городов Минздрав пересмотрит возможность изменить часть запретов «красной» зоны, учитывая ситуацию на местах.

Вместе с тем, Степанов еще раз напомнил, что украинцы должны соблюдать все противоэпидемиологические требования «красных» и «оранжевых» зон карантина.

Министр подчеркнул важность соблюдения регионами карантина, «чтобы система работала, и мы могли вовремя оказывать медицинскую помощь».

Напомним, с 14 сентября в Украине изменяется карантинное зонирование. В связи с увеличение роста заболеваемости COVID-19, в «оранжевую» карантинную зону вошли Киев и Харьков.

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