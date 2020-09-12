Украина поставила абсолютный антирекорд смертности от COVID-19

В Украине за от осложнений коронавирусной болезни умерли 72 человека. Также зафиксировали 3103 новых случая заражения COVID-19. Это следует из данных СНБОУ.

Больше всего новых случае инфицирования выявили в Киеве (428). Далее идут Харьковская (292) и Тернопольская (280) области. По количеству летальных случаев в антилидерах оказалась Хмельницкая область (15).

Всего коронавирусную инфекцию преодолели 68346 украинцев.

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