В Нежине посадки не будет: из-за коронавируса «Укрзалізниця» отменяет продажу билетов в городах «красной» зоны

В связи с изменением карантинного зонирования в Украине, которое вступит в силу с 14 сентября, «Укрзалізниця» прекращает продажу билетов на отдельных железнодорожных станциях.

Так, с 00:01 14 сентября закрыта продажа билетов из железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1, сообщили в ведомстве.



Билеты не будут продавать на поезда: № 81/82 Киев — Ужгород, № 136/135 Снятин — Одесса — Черновцы, № 122/121 Николаев — Ровно, № 88/87 Ковель — Новоалексеевка, № 108/107 Одесса — Ужгород, № 110/109 Львов -Херсон, № 779/780 Сумы — Киев, Винница, № 786/785 Киев — Шостка, № 774/773 Киев — Шостка, № 45/46 Ужгород — Лисичанск, № 98/97 Ковель — Киев, № 43/44 Галич — Киев — Ивано-Франковск, № 601/602 Львов — Тячев, № 117/118 Киев — Черновцы.

До урегулирования ситуации, отметили в компании, указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

В компании также сообщили, как можно вернуть деньги за проездные документы.

Напомним, ранее из-за усиления карантинных мер была временно отменена посадка пассажиров на некоторые поезда в Ивано-Франковске, Измаиле и Новоселице.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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