В Кривом Роге десятый день продолжается подземная забастовка шахтеров

В Кривом Роге десятые сутки бастуют горняки шахт Криворожского железорудного комбината.

Более 240 шахтеров не поднимаются на поверхность, сообщил руководитель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

По его информации, бастуют на шахтах: «Октябрьская» — 27 шахтеров, «Родина» — 80, «Терновская» — 56, «Гвардейская» — 78 шахтеров.

Волынец пишет, что пресс-служба комбината поспешила дать релиз о подписании Меморандума, отметив, что документ подписан только одной стороной, но горняки оставили переговоры не согласовав предложенные условия.

«Поэтому подземная и наземная акции протеста в Кривом Роге продолжаются», — пишет Волынец.

Напомним, в начале лета на оккупированном Донбассе также проходили массовые акции протестов шахтеров, которые отказывались подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате.

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