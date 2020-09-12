Беспилотник ОБСЕ зафиксировал в зоне конфликта на Донбассе тяжелое вооружение боевиков

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи линии соприкосновения на охваченном войной Донбассе минометы и самоходные артиллерийские системы оккупантов. Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«Во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной правительству Украины территории ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск», — пишет он.

Так, в частности, замечено вооружение, размещенное с нарушением линии отвода: на полигоне возле населенного пункта Терновое Донецкой области установлено наличие 4 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), а на полигоне неподалеку от Бугаевки в Луганской области — 16 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д-30А «Лягушка», 122 мм).

Также зафиксировано вооружение, размещенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

- на полигоне вблизи Бугаевки — десять танков (типа Т-64) и тринадцать зенитных ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10»);

- на полигоне неподалеку от Тернового — 23 танка (Т-64 — 12 единицы, Т-72 — 11 единиц).

В штабе подчеркнули, что эти факты четко указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля договоренностей относительно мер по усилению режима прекращения огня.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в штабе ООС сообщили, что 10 сентября на Донбассе зафиксировали три обстрела со стороны боевиков. Несмотря на объявленное перемирие, оккупанты продолжают вести огонь по позициям ВСУ. Тогда враг обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских войск в Донецкой области возле населенного пункта Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

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