Уволившаяся с телеканала «1+1» журналистка Юлия Бориско считает, что вместе с работой избавилась от иллюзорной стабильности, но зато стала живее, чем раньше. Свою временную безработицу журналистка склонна считать не кризисом, а поиском новых возможностей. На канале «1+1» Бориско проработала 19 лет.

«Полет в неизвестное без плана „Б“ и запасного аэродрома. Звучит все еще страшно. Но это уже не кризис, как я поняла на шестой день безработицы. Это — поиск. Кризис был раньше, когда я осознавала, что не выполняю назначения, и ничего с этим не делала, ибо „надежно и оплачиваемо“… Сейчас я без работы. Но более живая, чем была последние годы», — призналась Бориско в Facebook.

Сейчас журналистка активно изучает опыт сменивших работу коллег. Им пришлось избавиться от иллюзий о востребованности у работодателей, пережить слезы, «перепуганную беготню со стуком во все двери». Но все это дало толчок к развитию новых ценных качеств.

«Встречи с друзьями, которые смогли; встречи со всеми, кто предлагает, даже, на первый взгляд, далекое от специализации — это способ доломать заскорузлую рамку прошлого и расшириться», — объясняет Бориско.

Напомним, ранее Юлия Бориско называла свое увольнение и переходной период «четвертым жизненным кризисом». Это уже второе расставание журналистки с телеканалом. Первый раз телеведущая написала заявление об увольнении в 2004 году, протестуя против цензуры и «темников».

Фото Юлія Бориско/Facebook



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