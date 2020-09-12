Киевские школы с 14 сентября начнут работать в условиях «оранжевой» зоны: что это значит

В Киеве из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции был введен оранжевый уровень эпидемиологической опасности с 14 сентября. С этого дня столичные школы будут работать в очном и смешанном форматах. Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«На сегодня опасности нет, уровень заболеваемости учителей и школьников низкий, на карантин закрыты всего две из 428 школ. В то же время мы должны быть готовы к любому сценарию развития эпидемии. Руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения. 14 сентября школы работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а в случае каких-либо изменений — все родители получат уведомление от классных руководителей своих детей. Мы вводим эту систему, чтобы родители не путались в сообщениях должностных лиц разного уровня, а четко понимали график своего ребенка», — сказал он, сообщает пресс-служба КГГА.

Чиновник отметил, что в столице уже есть эффективный опыт работы детских садов во время карантина, и школы также должны достойно пройти этот путь. По словам Мондриевского, столичная власть «сделала все для обеспечения учебных заведений всем необходимым для дезинфекции и безопасности детей и учителей».

«Будьте ответственными, даже при малейших симптомах респираторного заболевания у ребенка не отправляйте его в школу и обратитесь к врачу», — призвал он родителей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее власти Киевской области закрыли на карантин 59 школ. Там были выявлены случаи заболевания COVID-19. Около восьми тысяч школьников были переведены на дистанционное обучение.

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