В Верховной Раде новый случай коронавируса: депутат контактировал с массой людей

В парламенте новый случай коронавирусной инфекции. Заболел внефракционный депутат-мажоритарщик из Кривого Рога Дмитрий Шпенов, известный по скандалу о кнопкодавстве в парламенте.

Шпенов признался, что он до того, как получил положительный тест на COVID-19, успел встретиться с массой людей. Присутствовал парламентарий на заседаниях Верховной Рады на прошлой пленарной неделе 1−4 сентября.

«За последнее две недели контактировал с массой людей. Дай Бог, чтобы у всех со здоровьем был порядок. Если кому-то из тех, с кем я контактировал, нужна моя помощь в сдаче тестов — готов помочь», — объявил Шпенов.

Напомним, ранее в Раде заболели народный депутат Юлия Тимошенко, ее коллега по фракции Иван Крулько, нардеп Даниил Гетьманцев,



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