27.80 / 28.00 32.72 / 33.13
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Верховной Раде новый случай коронавируса: депутат контактировал с массой людей

16:28 12 сентября 2020
шпенов

В парламенте новый случай коронавирусной инфекции. Заболел внефракционный депутат-мажоритарщик из Кривого Рога Дмитрий Шпенов, известный по скандалу о кнопкодавстве в парламенте.

Шпенов признался, что он до того, как получил положительный тест на COVID-19, успел встретиться с массой людей. Присутствовал парламентарий на заседаниях Верховной Рады на прошлой пленарной неделе 1−4 сентября.

«За последнее две недели контактировал с массой людей. Дай Бог, чтобы у всех со здоровьем был порядок. Если кому-то из тех, с кем я контактировал, нужна моя помощь в сдаче тестов — готов помочь», — объявил Шпенов.

Напомним, ранее в Раде заболели народный депутат Юлия Тимошенко, ее коллега по фракции Иван Крулько, нардеп Даниил Гетьманцев,

101

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карантин

Киевские школы с 14 сентября начнут работать в условиях «оранжевой» зоны: что это значит

Разочарование

"Даже не мигранты": активисты объяснили, почему переехавших в Крым украинцев постигло разочарование

Дарина Кривицька та Мирослава Столярець

«Наше відео поширили в російських групах і потім стверджували, що пісню співають «русскіє дєвочкі» (видео)

Циркулярная пила

22-летняя девушка отрезала себе руку ради страховки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер