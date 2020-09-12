Срыв пломб очевиден: подробности истории с прослушкой квартиры журналиста Михаила Ткача (фото)

На чердаке над квартирой журналиста-расследователя программы «Схемы» Михаила Ткача ночью 12 сентября действительно побывал неизвестный (или неизвестные). Осмотр места происшествия подтвердил, что пломбы на чердак были сорваны. Как нарушителю удалось скрыться незамеченным, выясняется. Полиция установила новые пломбы на входе на чердак, но само пространство под крышей должным образом так и не было осмотрено.

«Факт срыва пломб очевиден. Михаил вызвал полицию, когда услышал шум, нехарактерный для ночного времени. Очевидно, кто-то проник на чердак. Судя по всему, неизвестный быстро покинул этот чердак, потому что во время дальнейшего осмотра места с работниками полиции мы никого там не увидели», — приводит Радио Свобода заявление адвоката Анатолия Попова.

Адвокат упрекнул эксперта-криминалиста в некачественном выполнении своей работы: «Определила, что следов она никаких не видит. Этого недостаточно. Надо было тщательно все осмотреть».

Напомним, Ткач 8 августа заявил, что обнаружил в квартире признаки установки прослушки. Расследование привело полицейских на чердак. Высказывалась версия, что нарушители могли завести «жучок» в квартиру через общее для жителей дома чердачное пространство.

Фото www.radiosvoboda.org

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