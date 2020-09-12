В "Слуге народа" показали, как хотят изменить законодательство для выборов на Донбассе: ранее Ермак обсуждал это с Козаком в Берлине

Самым обсуждаемым итогом нормандской встречи политсоветников стали готовящиеся поправки в процедуру местных выборов на Донбассе. Сначала украинская сторона отрицала какие-либо обещания российским представителям, затем все же признала, что допустила возможность внести правки в постановление Рады о местных выборах.

Черновой вариант правок уже готов. Внести документ в Раду готов депутат от «Слуги народа» Александр Качура. Он продемонстрировал фотокопию проекта нового постановления. «Я предложил изменения в постановление о проведении местных выборов. В частности, внести изменения в пункт 3 постановления в части проведения местных выборов в облсовет на подконтрольных территориях», — заявил депутат в комментарии LB.ua.

В новом варианте пункт три постановления существенно меняется. Во-первых, указывается, что на оккупированных территориях вводится «особый порядок местного самоуправления». Во-вторых, предлагается провести выборы депутатов Луганского и Донецкого областных советов. Ранее пункт был сформулирован без двусмысленных толкований: если часть территории области оккупирована, то и выборы в облсовет не назначаются и не проводятся.

Блогер Роман Шрайк обратил внимание на пункт 4 проекта постановления — из документа предлагается убрать упоминания о российской агрессии. «Пункт 4 переформулируется ровно так, как хотел советник Путина Козак. Убирается упоминание про российскую агрессию и то, что выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после выведения оккупационных войск, установления контроля над границей, разоружения боевиков», — подчеркнул блогер.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года, и избирательная кампания уже объявлена. Постановление, из-за которого ведутся споры, принималось задолго до старта подготовки к выборам — 15 июля 2020 года.

Фото boryslavrada.gov.ua

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