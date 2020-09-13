Бабье лето не уходит: синоптики рассказали о погоде в начале новой недели

Бабье лето не спешит уходить. Украину ждут жаркие дни с летними +30 на юге. Дождей в этот период синоптики не прогнозируют. Влияние осени будет ощущаться по ночам, станет ощутимо холоднее — до 6−8 градусов. Такая погода может затянуться до 20-х чисел сентября.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 13 сентября по всей Украине солнечно, без осадков. В Закарпатье и южных регионах до +30, в остальных частях страны на два-три градуса прохладнее.

14 сентября малооблачно, но без дождей. Ночное похолодание почувствуют жители восточных областей.

15 сентября облачно с прояснениями, днем жарко, до +30.

Напомним, народные синоптики составили прогноз не только на сентябрь, но и до конца года. По всем приметам осень и начало зимы будут сравнительно теплыми.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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