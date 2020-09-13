Нас ведут к тому, что происходит в Приднестровье. Украина фактически признает боевиков стороной конфликта, — Гармаш (видео)

Допуск боевиков на позиции украинской армии под Шумами, который чуть не состоялся 10 сентября, означал бы две вещи. Украинская сторона признала бы субъектность группировок «ДНР» и «ЛНР», а, значит, еще на шаг приблизилась бы к «приднестровскому сценарию», когда переговоры ведут не с Россией-оккупантом, а с ее марионетками. К такому мнению склоняется участник переговорной «минской» группы, переселенец из Донецка, журналист Сергей Гармаш.

«Если они (боевики) действительно будут инспектировать наши позиции, то это уже признание их субъектности, — отметил Гармаш в эфире Радио Свобода. — Нас постепенно ведут к тому, что происходит в Приднестровье».

Переговорщик признает, что в проведении инспекции на украинских позициях заинтересована Россия, а вот в чем состоит украинский интерес — сказать трудно.

«Я вижу только один мотив для „той стороны“ настаивать на создании такой инспекции. Субъективизация „ЛНР“ и „ДНР“, — объяснил Гармаш. — Почему мы соглашаемся на это? Мне сложно сказать. Россия больше, чем мы заинтересована в этом перемирии. Перемирие полностью соответствует ее сценарию».

Напомним, «совместное с боевиками инспектирование» позиций украинской армии у поселка Шумы было отменено днем 10 сентября. Украинская сторона сослалась, что боевики выдвинули новые, невыполнимые требования.

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