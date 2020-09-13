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Украина

Фокин отказался объясниться перед комитетом Рады по поводу скандального заявления по Донбассу

8:32 13 сентября 2020
фокин

После того, как Витольд Фокин спровоцировал скандал заявлением о «всеобщей амнистии» и «особом статусе» для всего Донбасса, политика вызвали на заседание комитета Рады. Сейчас стало известно, что запланированная на 15 сентября встреча не состоится, и объяснять свои слова Фокин не намерен.

Депутат Александр Качура из регионального комитета ВР уточнил, что Фокин сам отказался встречаться с парламентариями, сославшись на занятость. «Озвученная причина — занятость и необходимость работать в Трехсторонней контактной группе», — рассказал депутат.

В то же время в Раде надеются, что встреча не отменена, а только отложена. Депутаты надеются сформировать единую позицию для «минской» переговорной группы.

Напомним, Фокин 18 августа был назначен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. После скандальных заявлений своего заместителя глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил заслушать Фокина — возможно, он сможет объяснить такую неожиданную позицию.

Фото скриншот видео 112.ua

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