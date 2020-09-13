Жителей оккупированного Луганска патриотическими листовками поздравили с Днем города (фото)

Украинские патриоты поздравили жителей оккупированного Луганска с Днем города. Посылку с патриотическими листовками отправили через линию фронта проверенным способом: на связке воздушных шаров. Авторы посланий напоминают, что жители оккупированных территорий не обязаны подчиняться преступным приказам оккупанта и брать в руки оружие.

Фоторепортаж о патриотической акции опубликовал в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

«Луганск против войны!», «Ты нужен дома живым», — подчеркивают авторы листовок.

Напомним, активисты из прифронтовой зоны часто запускают на оккупированную территорию флаги Украины и поздравительные листовки. Такие акции призваны показать: в Украине знают, что на оккупированной территории остались наши патриоты.



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