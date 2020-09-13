Пушилин торжественно вручил боевикам ключи от чужих квартир в Макеевке

В оккупированной Макеевке ко Дню города, кроме странного концерта, решили устроить еще и раздачу жилья особенно отличившимся деятелям. Учитывая, что строительство жилья в городе не ведется, под раздачу попали шесть квартир, хозяева которых выехали с оккупированной территории или просто долго отсутствовали.

Как сообщают Ведомости Донбасса, квартиры распределились между четырьмя семьями убитых боевиков, одно досталась действующему участнику российско-оккупационных войск, и еще одно помещение — отошедшему от дел боевику.

Напомним, в августе в Донецке оккупационная администрация взялась «инвентаризировать» пустующие, брошенные квартиры, а также жилье, владельцы которого задолжали за коммунальные услуги. Также в городе процветает практика «отжима» чужих помещений.

738

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter