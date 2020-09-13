Заболевших уже больше 17 тысяч: Кличко рассказал, как Киев переносит пандемию коронавируса

В Киеве число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч. С начала эпидемии диагноз подтвержден у 17261 человека, 269 заболевших скончались. Столица сохраняет печальное лидерство по числу новых зараженных.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, за последние сутки заболевших стало больше еще на 310 человек. Какой-то особо уязвимой группы среди заразившихся не наблюдается. Болеют женщины (166) и мужчины (118), взрослые и дети (26). Подтвержден диагноз еще у 20 медработников. Выздоровели 14 человек.

Среди районов Киева больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Деснянском и Дарницком (70 и 54 новых инцидента).

Напомним, ранее известный блогер Сергей Наумович обратил внимание, что больных СOVID-19 может быть намного больше, чем гласит официальная статистика, поскольку в ряде медучреждений закончились тесты. А волонтер Дана Яровая опасается, что школы придется закрыть уже в конце сентября из-за распространения инфекции.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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