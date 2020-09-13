«Будет доступ – будет свой газ»: «Нафтогаз» в профессиональный праздник попросил доступ к недрам (видео)

НАК «Нафтогаз Украины» поздравил всех работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей отрасли с профессиональным праздником, разместив поздравление на фасаде ТЦ Guliver — крупнейшем медиа-экране Киева.

На экране появилась надпись: «Еще раз про энергонезависимость — это свой газ. Свой газ — это доступ к недрам. Будет доступ — будет свой газ».

В НАК «Нафтогаз Украины» подтвердили, что поздравление заказал профсоюз предприятия. Приветствие будет транслироваться на здании в вечернее время в течение четырех дней — с 11 по 14 сентября.

Вероятно, таким образом НАК «Нафтогаз» привлекает внимание к проблеме с разработкой новых месторождений газа для увеличения его добычи.

Напомним, почти треть газа Украине приходится импортировать. Для роста добычи отечественного газа Нафтогазу нужен доступ к новым месторождениям, которые заблокированы из-за длительных и сложных бюрократических процедур.

118

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter