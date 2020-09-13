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Украина

В Украине только пять областей соответствуют требованиям для смягчения карантина, — Минздрав

14:56 13 сентября 2020
карантин

По состоянию на утро 13 сентября лишь пять областей Украины отвечают показателям для смягчения карантина. Многих отсеял такой критерий как заболеваемость COVID-19 за последние две недели (учитывается не абсолютное число случаев, а из расчета на каждые 100 тыс. жителей). Киев в число счастливчиков не вошел и, напротив, демонстрирует тенденцию к росту заболеваемости.

Как сообщает Минздрав, смягчить карантин разрешается Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Херсонской и Полтавской областям (с 14 сентября они в зеленой зоне). Только эти регионы выполняют норматив о не более 40 заболевших на каждые 100 тыс. жителей. Кировоградской области удалось снизить этот показатель до 10 случаев. Для сравнения, в Черновицкой области с начала сентября уже 219 новых случаев на каждые 100 тыс. буковинцев.

карта

Напомним, в целом по Украине наиболее сильно «прирастают» заболевшими Киев и Тернопольская область.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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