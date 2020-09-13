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Украина

Под конец недели уже возможны заморозки: синоптик предупредила о резкой перемене погоды

15:55 13 сентября 2020
Киев

К ближайшим выходным в Украину придет существенное похолодание. При этом в начале недели еще будет властвовать бабье лето.

Как прогнозирует в своем Facebook синоптик Наталья Диденко, похолодание начнется в пятницу, 18 сентября, при этом дневная температура воздуха снизится и будет находиться в пределах от +12 до +17 градусов. Возможны даже ночные заморозки.

Однако в понедельник погоду в Украине будет определять антициклон Leiki. Температура воздуха прогнозируется в пределах 23−27 градусов тепла, а на Закарпатье — до +30 градусов. В Киеве будет солнечно и +25 градусов.

Холодный атмосферный фронт начнет надвигаться на территорию Украина уже в четверг вечером, а пятницу он достигнет Киева.

Ранее синоптики прогнозировали, что осень в Украине пока будет ощущаться только по ночам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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Под конец недели уже возможны заморозки: синоптик предупредила о резкой перемене погоды

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