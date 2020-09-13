Под конец недели уже возможны заморозки: синоптик предупредила о резкой перемене погоды
К ближайшим выходным в Украину придет существенное похолодание. При этом в начале недели еще будет властвовать бабье лето.
Как прогнозирует в своем Facebook синоптик Наталья Диденко, похолодание начнется в пятницу, 18 сентября, при этом дневная температура воздуха снизится и будет находиться в пределах от +12 до +17 градусов. Возможны даже ночные заморозки.
Однако в понедельник погоду в Украине будет определять антициклон Leiki. Температура воздуха прогнозируется в пределах 23−27 градусов тепла, а на Закарпатье — до +30 градусов. В Киеве будет солнечно и +25 градусов.
Холодный атмосферный фронт начнет надвигаться на территорию Украина уже в четверг вечером, а пятницу он достигнет Киева.
Ранее синоптики прогнозировали, что осень в Украине пока будет ощущаться только по ночам.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»427
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