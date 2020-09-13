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Украина

Боевики нарушили перемирие и внаглую продолжают обустройство своих позиций на Донбассе, — штаб ООС

18:59 13 сентября 2020
Траншея

Отчет СММ ОБСЕ, опубликованный 12 сентября, свидетельствует, что на Донбассе зафиксирован ряд нарушений со стороны боевиков.

Как сообщает штаб операции Объединенных сил в своем Facebook, в отчете указано, что оккупационные войска вблизи населенного пункта Калиново-Борщеватое Луганской области оборудовали продолжения имеющихся траншей (протяженностью 180 метров и 200 метров). Этот факт был зафиксирован в результате облета беспилотника СММ ОБСЕ.

Украинская сторона СЦКК отметила, что обустройство боевых позиций четко указывает на нарушение Минских соглашений и достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

Оккупанты обустраивают фортификационные сооружения, открыто пренебрегая предоставленными гарантиям безопасности.

А в воскресенье, 13 сентября, вблизи населенного пункта Пески боевики открыли огонь в сторону позиций ВСУ из подствольного гранатомета.

Ранее сообщалось, что боевики собирались устроить инспекцию позиций ВСУ под Шумами.

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