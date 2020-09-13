В Киеве масштабной акцией поддержали протестующих в Беларуси (фото, видео)

В воскресенье, 13 сентября, в Киеве Майдане Независимости прошло мероприятие в поддержку участников акции протеста в Беларуси.



Как сообщает «Радіо Свобода» на акцию солидарности собрались около 100 человек. Они вышли с плакатами и развернули большой флаг бело-красно-белого цвета, как у протестующих в Беларуси. Участники акции прошли маршем к посольству Беларуси.

При этом участники акции, скандировали «Живе Беларусь», «Лукашенко — в автозак» и «Иди». Кроме того, они пели песни группы «Ляпис Трубецкой».

Организаторы события акции напоминают о запланированной на понедельник, 14 сентября, встрече Лукашенко и Путина и отмечают, что белорусский народ «не давал Лукашенко никаких полномочий обсуждать и подписывать документы, касающиеся судьбы Беларуси».

Ранее СМИ стало известно, чтоб на встрече в Сочи Путин предложит Лукашенко.

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