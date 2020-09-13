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Украина

Коронавирус убил главного педиатра Львова

22:11 13 сентября 2020
Богдан Остальский

В воскресенье, 13 сентября, после длительного лечения от коронавируса умер главный педиатр Львова Богдан Остальский. Ранее в этом городе от COVID-19 умерла заведующая крупным медицинским учреждением Галина Михальчук.

Как сообщает горсовет Львова, врачу-педиатру Богдану Остальскому было 60 лет, он долгое время работал в управлении здравоохранения Львовского городского совета.

«Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович», — выразил соболезнования семье Богдана Остальского городской голова Львова Андрей Садовый.

Напомним, во Львовской области заразись почти 17 тысяч человек, 472 из них умерли.

Ранее сообщалось, что от коронавирусной инфекции умер начальник Львовского военного госпиталя.

Фото: Львовский горсовет

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