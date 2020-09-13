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Украина

Более триллиона гривен: у генпрокурора оценили убытки от оккупации Россией Крыма

23:56 13 сентября 2020
Мамедов Гюндуз

Заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов, раскрывший правду о воющих с Украиной наемниках, заявил о том, что по предварительным данным, убытки от аннексии украинского Крыма Россией составляют около 1 трлн гривен, и эта сумма продолжает расти, так как оккупация полуострова продолжется.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

«Только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен. Очевидно, это не зафиксирована сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса», — сказал Мамедов.

По его словам, в настоящее время прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в более тысячи уголовных производств, таких как нарушение имущественных прав, принудительная депортация, колонизация полуострова, незаконный призыв, преследования членов Меджлиса и др.

Все эти дела являются сложнейшими и многоэпизодными.

Например, по уголовным производствам, что на контроле в Департаменте, зарегистрировано более 700 эпизодов, объем только отдельных дел составляет более 1500 томов.

«На самом деле это колоссальная работа по исследованию событий всего периода ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины. И все это при отсутствии доступа к оккупированным территориям, невозможности проведения всех необходимых следственных действий, законодательные преграды и тому подобное», — полагает заместитель генпрокурора.

Поэтому следующей задачей в ГПУ считают создание отдельных подразделений в органах досудебного расследования (СБУ, Нацполиции, ГБР), которые специализировались на расследовании военных преступлений и преступлений против человечества.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию Гюндуз Мамедов рассказал о работе представителей нашей страны в международной Совместной следственной группе (JIT — Joint Investigation Team), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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