Прогноз стабильный: S&P подтвердило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, призвавшее Украину одной из самых опасных стран в мире, подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги нашей страны в иностранной и национальной валютах на уровне «B».

Об этом говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг Украины также подтвержден на уровне «B».

Аналитики агентства отмечают, что положительное влияние на суверенные рейтинги оказывают такие факторы как:

повышение качества макроэкономической политики с 2015 года;

увеличение валютных резервов;

продолжение программы реформ, которое обеспечивает правительству страны доступ к заимствованиям на рынках капитала, а также к финансированию на льготных условиях, предоставляемому международными финансовыми институтами.

В то же время S&P отмечает, что пока не ясно, как недавние изменения в управлении Национального банка Украины (НБУ) повлияют на независимость главного банка страны, денежно-кредитную политику и отношения Украины с ключевыми кредиторами.

В агентстве отмечают, что могут как повысить, так и понизить рейтинги Украины в следующем году.

«Мы можем снизить рейтинги страны, если перебои с финансированием с помощью льготных программ или рынков капитала в течение следующего года поставят под сомнение способность правительства выполнять обязательства по обслуживанию долга», — сообщили в S&P.

Повышение рейтингов в течение ближайшего года возможно, если эксперты агентства сочтут, что консолидация бюджета будет проводиться более быстрыми темпами, чем прогнозируется в настоящее время.

«Это может произойти в результате усиления темпов восстановления экономики. Позитивное влияние на рейтинги Украины также может оказать улучшение показателей внешней ликвидности до уровней, превышающих наши ожидания», — отметили в S&P.

В агентстве ожидают, что ВВП страны снизится на 6% в 2020 году и вырастет на 4% - в 2021 году.

«В 2020 году экономика Украины сократится на 6%, прежде чем в 2021 году начнется восстановление за счет внутреннего спроса», — говорится в сообщении агентства.

В то же время S&P прогнозирует рост экономики Украины в 2022—2023 годах на 3% ежегодно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно отчету международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, общие внешние выплаты Украины до 2021 года по государственному и гарантированному государством долгу должны составить 24 млрд долларов США, поэтому каждый из украинцев, включая стариков и новорожденных, должен выплатить не менее 500 долларов США.

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