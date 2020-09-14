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Украина

Всего лишь информация: Ермак сделал новое заявление о возможности выборов на Донбассе

4:58 14 сентября 2020
Ермак Андрей

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что Украина во время встречи советников в нормандском формате не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на оккупированных территориях, подтвердив тем самым версию вице-премьер-министра Алексея Резникова.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

При этом глава ОП отметил, что в Верховной раде действительно зарегистрировано постановление, которым предлагают внести изменения в постановление о местных выборах.

«Никаких обязательств от украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады, не было. И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента», — сказал он.

По словам Ермака, Украина лишь «проинформировала» других участников встречи о наличии постановления, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах.

«Мы только проинформировали коллег по нормандской встрече, что депутат от „Слуги народа“ еще 28 июля зарегистрировал постановление об изменениях. И это постановление есть и в ближайшее время оно будет вынесено в зал Верховной рады, где будет решаться его судьба», — сказал Ермак.

Напомним, что по результатам переговоров советников стран «нормандской четверки» 11 сентября представитель России, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Украина согласилась изменить постановление о местных выборах, которое Рада приняла 15 июля. Как именно, он не уточнил. Украинская сторона, в том числе Офис президента о таких договоренностях не сообщила.

Как известно, принятое ранее Радой постановление о местных выборах предусматривает, что местные выборы на оккупированных территориях могут пройти только после прекращения оккупации, вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины и восстановления контроля над границей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию военный эксперт Николай Белесков заявил о том, что Путин готов мириться с санкциями, но не готов уйти с Донбасса, поэтому мир на Донбассе, каким его бы хотели видеть украинцы, наступит не скоро. Но полное прекращение огня вследствие замораживания конфликта, вполне возможно в ближайшее время.

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