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Украина

Не хватает эпидемиологов: в Минздраве рассказали, как намерены бороться с пандемией COVID-19

5:59 14 сентября 2020
Ляшко Виктор

Анонсировавший разработку в Украине тест-системы, позволяющей выявить у человека заболевание не только COVID-19, но и гриппом, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране ощущается дефицит врачей-эпидемиологов, который могут бороться с опасным заболеванием.

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

В связи с этим в стране будет сформирован государственный заказ на образование специалистов данного профиля, а также будет восстановлена работа медико-профилактических факультетов.

«Есть проблема — ликвидировали медико-профилактические факультеты. Сейчас только начинаем восстанавливать их. В этом году мы будем формировать государственный заказ на эпидемиологов, на врачей-гигиенистов для того, чтобы восстановились медико-профилактические факультеты», — сказал Ляшко.

По его словам, в Украине сохранилась «школа, которая учила», врачей-эпидемиологов.

«Поэтому можно начинать процесс. Я думаю, что мы будем выпускать качественных специалистов. В то же время мы не только остаемся в той школе, но и вносим новое — основали магистров общественного здоровья, где расширяем спектр услуг, которые будут в дальнейшем реализовывать врачи», — рассказал Ляшко.

Напомним, что ранее Виктор Ляшко заявил, что ему не стыдно за то, что в марте были введены жесткие карантинные ограничения. Медицинская система страны пока готова оказывать медицинскую помощь всем больным COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного вещания UA: Перший заявил о том, что несмотря на сравнительно высокую стоимость, вакцина против коронавируса для массового использования может появиться в Украине уже в марте 2021 года. По его словам, указанный период сейчас является наиболее оптимистичным прогнозом появления вакцины от COVID-19.

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