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Украина

Лето не прощается: синоптики порадовали прогнозом погоды на начало недели

7:12 14 сентября 2020
Печерские Липки

Погоду в Украине в понедельник, 14 сентября, будет определять антициклон Leiki.

Согласно прогнозу Украинского Гидрометцентра, температура воздуха днем прогнозируется в пределах 23−30 градусов тепла, и только на Черниговщине ожидается +22-+24 градуса.

В Киеве начало недели обещает быть солнечным и ясным, столбики термометров покажут +24-+26 градусов, а северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

Прогноз погоды на 14 сентября

Во вторник, 15 сентября, погода существенно не изменится, в то же время на севере потеплеет до +23-+25 градусов, а на юге, напротив, «похолодает» до +24-+29 градусов.

Прогноз погоды на 15 сентября

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал «ФАКТАМ», что практически вся вторая декада сентября будет теплой, и только под конец температура снизится. Тогда же возможны кратковременные дожди.

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