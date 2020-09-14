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Украина

В сети нашли совместное фото Ермака с внучкой Фокина и их любопытную переписку

7:46 14 сентября 2020
Андрей Ермак

В украинском сегменте соцсетей продолжают обсуждать процесс назначения Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Как стало известно накануне, к назначению экс-премьера причастна его внучка — Маша Фокина, которая дружит с главой ОП Андреем Ермаком.

В связи с этим откровением украинский журналист Юрий Смирнов забавно пошутил, опубликовав совместное фото Ермака и Фокиной.

Также он выложил в сеть скрин переписки Ермака с Фокиной, свидетельствующий о теплоте и даже близости их отношений.

Напомним, сама Мария Фокина в интервью программе «Світське життя» на телеканале «1+1» назвала деда «серым кардиналом», который не любит прессу, однако, по ее словам, он нашел «общий язык» с Ермаком о том, как можно «закончить эту войну».

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