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Пропавший Кернес взбудоражил СМИ

8:18 14 сентября 2020
Геннадий Кернес

В Харькове обеспокоены исчезновением мэра Геннадия Кернеса — по данным СМИ, он может быть госпитализирован с коронавирусной инфекцией и находиться в городской больнице № 17. Напомним, регион удерживает печальное антилидерство среди регионов Левобережной Украины по количеству инфицированных жителей.

По данным Суспільне, в последний раз мэр участвовал в публичных мероприятиях на День города, 23 августа.

О госпитализации в окружении Кернеса умалчивают, не отвечая на звонки журналистов. При этом в мессенджере директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко сослался на медицинскую тайну, а спикер Кернеса Татьяна Грузинская сначала пообещала попробовать выяснить, на больничном ли Кернес, но в дальнейшем на звонки не отвечала, позже сообщив, что находится в отпуске и не может давать комментариев.

В приемной Харьковского городского головы, в свою очередь, сообщили, что записаться на личный прием к мэру нельзя из-за карантина.

Тем временем журналистам стало известно, что в 17-й городской больнице, определенной одной из опорных для пациентов с COVID-19, в начале сентября готовили «палату с особыми условиями» из-за возможной госпитализации Кернеса. Именно у этой больницы утром 11 сентября заметили автомобиль Toyota с номерами «0202» — такие же цифры присутствуют на номерах нескольких машин, которыми пользуются Геннадий Кернес, его охрана и окружение.

Напомним, с 14 сентября Харьков включен в «оранжевую» карантинную зону, а в конце августа коронавирусную инфекцию в конце августа диагностировали и у мэра Тернополя Сергея Надала.

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