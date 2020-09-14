В Крыму в водопровод попали нечистоты

В Симферополе, где водообеспечение жителей города проходит по жесткому графику, из кранов течет грязная вода, в которую попали нечистоты.

Так, на заседании у так называемого «главы Крыма» Сергея Аксенова отмечалось, что в трубопровод попало содержимое выгребных ям. В частности, руководитель «Воды Крыма» Владимир Баженов заявил, что в частном секторе на одной из улиц, где дома «построены на водоводе», вовсе нет канализации, и что коммуникации были нарушены.

«У людей из кранов текла жидкость из выгребных ям», — заявил Баженов.

Блогер RoksolanaToday&Крым показала, какого цвета вода течет из кранов в домах симферопольцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ограничения по подаче воды жителям Симферополя и близлежащих районов, как ожидается, продлятся до марта 2021 года.

Фото из Twitter RoksolanaToday&Крым.

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